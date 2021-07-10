/639903/الرجاء-يسجل-الهدف-الثاني-في-نهائي-الكونفدرالية

أحرز فريق الرجاء المغربي الهدف الثاني في مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن طريق بن مالانجو في الدقيقة الـ 12 من عمر الشوط الأول، وتقام المباراة بين فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، وانطلقة صافر المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الصداقه باستاد دو لاميتي بمدينة كوتونو ببنين.

سجل فريق الرجاء الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، عن طريق سفيان رحيمي لاعب جناح الفريق المغربي، ولكن لم يحتسبه الحكم، قبل أن يعود حكم المباراة إلى الفار، ويقرر إحتسابه.

نهائي عربي خالص للمرة الثانية على التوالي

تعد هذه هي المرة الثانية، التي يكون فيها نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عربيا خالصا، حيث يقام نهائي الكونفدرالي هذا العام بين فريقي الرجاء المغربي وفريق شبيبة القبائل الجزائري، بينما أقيم الموسم السابق بين فريقي الرجاء المغربي وفريق بيراميدز، والذي انتهى بفوز فريق الرجاء بالمباراة، وتوجوا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.في ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

مشوار الفريقين في التأهل إلى نهائي البطولة

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي البطولة، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، فلجأ الفريقين غلى ركلات الترجيح، والتي انتهت بنتيجة 5/4 لصالح الرجاء.

وعلى النظير الأخر تأهل فريق شبيبة القبائل الجزائري، بعدما تغلب على فريق القطن الكاميروني بخماسية مقابل هدف في مجموع المبارتيين، حيث استطاع فريق شبيبة القبائل اكتساح فريق القطن بخماسية، وتأهل إلى نهائي البطولة هذا العام.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تقابل فريقي الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في 4 مباريات سابقة، وحميعهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحقق خلالهم فريق الرجاء الفوز في مبارتيين، مقابل فوز وحيد لشبيبة القبائل، وتعادلوا في مباراة.

غيابات فريق الرجاء

يغيب عن فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم أمام فريق شبيبة القبائل، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كل من: محسن متولى، وسند الورفلى، ونوح وائل السعداوى.