/639904/تعرف-على-طاقم-تحكيم-مباراة-الأهلي-والمقاصة-بالدوري

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الاهلي ومصر المقاصة في مباراة مؤجلة من الجولة الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس، غداً الساعة السابعة مساء.

ويرصد دوت الخليج الطاقم لتحكيمي لماراة الأهلي والمقاصة بالدوري.

وسيدير محمود عاشور مباراة مصر المقاصة والأهلي، وسيكون ذلك الاختبار الأخير لمحمود عاشور قبل السفر إلى اليابان للمشاركة كحكم فيديو في مسابقات كرة القدم بأولمبياد طوكيو الشهر الجاري.

وسيعاون عاشور، أحمد نوفل وعماد العقاد كحكمين مساعدين، ومحمد الدسوقي كحكم رابع.

في تقنية الفيديو سيتواجد طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين.

عاشور مع الأهلي

وأدار عاشور 11 مباراة الموسم الجاري في الدوري واحتسب 10 ركلات جزاء من بينها 4 في مباراة غزل المحلة والإسماعيلي.

وسبق أن أدار مباراة إنبي والأهلي وانتهت بفوز الأهلي 3-1 في الجولة 13، ولم يدر أي مباراة لمصر للمقاصة الموسم الجاري.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة غداً، وجاءت كالأتي:

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصة:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى شوبير .

خط الدفاع: محمد هاني - علي معلول - محمود وحيد - رامي ربيعه - ياسر ابراهيم - أيمن اشرف – بدر بانون .

خط الوسط: جونيور اجايي - أكرم توفيق - محمد مجدى أفشة - محمود كهربا - حمدي فتحي - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية .

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - صلاح محسن .

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.