صور.. أسامة الأزهرى يشارك فى حفل تخريج دفعة جديدة من المنشدين والمبتهلين

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، فى حفل تخريج دفعة جديدة من المداحين والمنشدين والمبتهلين بمدرسة الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز بالدرب الأحمر.





وهنأ الدكتور أسامة الأزهرى الشيخ محمود التهامى على تخريج الدفعة الجديدة مشيرًا إلى أن محمود التهامى نبت فى بيت أطرب المصريين بآيات المديح، كما هنأ الدفعة العاشرة من مدرسة الإنشاد الدينى التى تحمل اسم الراحل الكبير الشيخ وليد شاهين، داعيًا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته.

وقال الأزهرى فى كلمته، إن الإمام الحافظ بن سيد الناس جمع كتاب فى غاية الأهمية حشد فيه كل من عرف بمدح الجناب النبوى المعظم وكان عددهم 129 صحابيًا، وهو كتاب مطبوع جمع فيه سيرة لكل واحد من الصحابة ونشرها ثم توالى من بعده أجيال تعلقوا بمدح الجناب النبوى، وأيضًا كتاب المجموعة النبهانية فى المدائح النبوية والذى فيه أجمل ماقيل من مدح فى الجناب النبوى فى 4 مجلدات كبار فيها 24 ألف بيت من الشعر.

وتطرق الأزهرى فى حديثه وصولًا لشرف الدين البوصيرى وقصيدته البردة، وأساطين الإنشاد فى عصرنا الحديث الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ عمران والشيخ الطوخى والنقشبندى والفشنى الذين لهم لهم ذكرى خالدة فى وجدان المصريين ثم الشيخ ياسين التهامى ثم محمود التهامى الذى نذر حياته للمنشدين مؤكدًا أن تأسيسه لهذه المدرسة سيكون له ثمار عظيمة خاصة خريجيها الذين سيملؤون الدنيا مدحًا وصلاحًا ووطنية وبرًا ووفاء وشهادة وكرما وإلى غير ذلك من فنون الأخلاق المحمدية.

وجدد الأزهرى دعمه لمدرسة الإنشاد الدينى مؤكدا أنها تستطيع أن تعيد لمصر مكانتها فى الريادة فى هذا الفن الذى خرج من مصر للعالم، حيث إن مصر كانت هى الرائدة والمعلمة لهذا الفن الأصيل.

وكان قد شارك الدكتور أسامة الأزهرى فى أكثر من حفلة لخريجى مدرسة الإنشاد الدينى، كان آخرها على مسرح الزمالك بحضور الشيخ الطبلاوى رحمه الله عام قبل 4 سنوات وأعلن وقتها دعمه الكامل للمنشدين والمبتهلين، مطالبا بعودة الريادة مرة أخرى لهذا الفن الأصيل واكتشاف مواهب جديدة لنرى عمالقة كالشيخ النقشبندى والشيخ محمد عمران والفشنى وغيرهم ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التى يتمتع بها فن الإنشاد الدينى.

وقال الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، إن الدكتور أسامة الأزهرى شيخه وشريك هذا الدرب -مدرسة الإنشاد الدينى- مؤكدا أنه خير من يمثلنا ونتشرف بوجوده فى هذا الحفل.

وأضاف التهامى أن مدرسة الإنشاد الدينى تُنتج جيل جديد من المداحين والمُنشدين والمُبتهلين الذين لديهم القدرة على إخراج الإحساس والصوت النقى بعدما تم تدريبهم على اعلى مستوى.

حضر الحفل المنشد الشاب مصطفى عاطف، الإذاعى رضا عبد السلام بإذاعة القرآن الكريم، عبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصرى، والدكتور جمال مصطفى مدير مركز الإبداع قصر الأمير طاز.