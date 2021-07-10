قنا تعلن توفير 1.269 فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ قنا أشرف الداودى، فى بيان اليوم السبت، أن جميع فرص العمل التى تم توفيرها هى بالقطاع الخاص بمدن قنا ونجع حمادى وفرشوط حيث تشمل 1.009 مندوبين مبيعات، 196 مسئولًا ائتمانيًا، 20 مدير مبيعات، 20 محضر أدوية بالمخزن، 3 مندوبى دعاية، 3 عاملى خرسانة، 2 أمين مخزن، 2 تلى سيلز، 2 شئون إدارية، 2 فنى معمل، بالإضافة إلى عامل غسيل سيارات، مسئول خدمة عملاء، محاسب ومسئول نظم معلومات، مسئول إدارة عقود، مسئول خدمات معاونة، مهندس مدنى، مشغل محطة، مشغل مكن طوب، وسائق لدور.

من جانبه، قال وكيل وزارة القوى العاملة بقنا المستشار حسام طلبة، إنه على من يرغب من الشباب التقدم لأحد فرص العمل المعلن عنها، عليه التقدم بأوراقه إلى مكتب تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة أو مديرية القوى العاملة أو مكاتب العمل بقنا ونجع حمادى وفرشوط، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة تعمل على التنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص، من أجل توفير فرص عمل حقيقية للشباب.