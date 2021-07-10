/639888/نهائي-كوبا-أمريكا-2021-تاريخ-مواجهات-البرازيل-والأرجنتين

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الأرجنتين مع منتخب البرازيل، في الساعة الثانية صباح الغد، على ملعب ماراكانا بالبرازيل، في لقاء نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ستشهد على اللقاء الـ 109 في تاريخ مواجه المنتخبين.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين على مر الزمان، وأبرز المواجهات الفريقين.

وتواجه منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين من قبل في 108 مباراة، حقق خلالها منتخب التانجو الفوز فى 39 مباراة، بينما فاز السامبا فى 43 لقاء، وحسم التعادل 26 مباراة.

عدد الأهداف للمنتخبين

وسجل منتخب الأرجنتين 161 هدفا في شباك البرازيل، بينما استقبلت شباكه 165 هدفا.

وجمعت أول مباراة منتخب الأرجنتين مع منتخب البرازيل مباراة ودية في عام 1914 وإنتهت بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

آخر لقاء المنتخبين

بينما جمع آخر لقاء المنتخبين كان في عام 2019 وإنتهى بفوز منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.

وكان أكبر فوز لمنتخب البرازيل في ودية عام 1945 عندما فاز منتخب البرازيل على منتخب الأرجنتين بسداسية مُقابل هدفين.

فيما كانت نتيجة حققها منتخب الأرجنتين في عام 1940 في بطولة كأس روخو وحقق الفوز حين ذلك بنتيجة سداسية مُقابل هدف وحيد.

مسيرة منتخب الأرجنتين

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2021” ، بعدما استطاع لاعبين راقصي التانجو التغلب على منتخب كولومبيا ، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021 ، وذلك عن طريق ركلات الترجيح ، حيث تألق مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، في ركلات الترجيح، حيث تصدى لأكثر من كرة من لاعبي منتخب كولومبيا ، ليتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام البرازيل .

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مباراة نهائي كوبا أمريكا

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا - بيتزيلا - أوتاميندي - أكونيا.

في خط الوسط: باريديس - دي بول - لو سيلسو.

في خط الهجوم: جونزاليس - ليونيل ميسي - لاوتارو.