نشرة أخبار الأهلي اليوم العاشر من يوليو: موسيماني يعلن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة غداً..المارد الأحمر يختتم تدريباته.. تغيير موعد مباراة القلعة الحمراء

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شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق العاشر من يوليو، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص قلعة المارد الأحمر، ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها غداً في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك اليوم:

اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر لها السابعة مساء غداً الأحد بالسويس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة غداً، وجاءت كالأتي

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون

خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر المقاصة مع الأهلي باستاد الجيس فى السويس ضمن مسابقة الدوري الممتاز فى السابعة مساء غد الأحد 11 يوليو بدلا من إقامتها فى الخامسة مساءً

ويستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلاً من الخامسة عصراً

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة

يجري فريق النادي الأهلي مسحة طبية عصراليوم السبت، استعداداً لمباراة المارد الأحمر في المغرب لخوض نهائي أفريقيا أمام كازير تشيفز الجنوب أفريقي

ومن المقرر أن يخضع لاعبو الأهلي لمسحة طبية كأحدى الإجراءات الاحترازية قبل النهائي الأفريقي للكشف عن فيروس كورونا

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الأحد أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدورري الممتاز، علي استاد السويس

فى مثل هذا اليوم 10 يوليو 2016، أعلن النادى الأهلى تعاقده مع محمد الشناوى حارس مرمى بتروجت لمدة خمس سنوات، وبدأ الشناوى رحلته مع الساحرة المستديرة فى صفوف القلعة الحمراء لمدة ثمانية أعوام ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجت قبل أن يعود مجدداً لملعب مختار التتش

عاد الشناوى للأهلي، وكان الحارس ثالث، بعد شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم، لكنه اجتهد وثابر حتى بات الحارس الأول للقلعة الحمراء، فهو المقاتل الذى لم يعرف طريق اليأس، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء ما يقرب من موسم ونصف

تألق محمد الشناوي لم يقف عند الأهلي فقط بل امتد للمنتخب الوطني الأول، فقد ساهم بشدة بمستواه العالي مع الفراعنة، حيث نجح في حصد لقب رجل مباراة الفراعنة أمام أورواجوي في أولى مباريات المنتخب بكأس العالم 2018، كما تألق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام العام المقبل في الكاميرون