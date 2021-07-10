/639908/يورو-2020-الحشرات-تهدد-موعد-النهائي-بين-إنجلترا-وإيطاليا

كشفت الرادارات أن ملعب ويمبلي سيكون على موعد مع هجوم من قبل سرب من الحشرات خلال نهائي يورو 2020 يوم الأحد خلال مباراة إيطاليا وإنجلترا.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث ملعب ويمبلي قبل لقاء نهائي يورو 2020، بين منتخبين إيطاليا وإنجلترا.

ولسوء الحظ، يأتي نهائي يورو 2020 أثناء موسم التزاوج للحشرات، وقد يؤدي إلى موجة ضخمة من النمل الطائر أثناء المباراة التاريخية.

وتحدث أستاذ الاتصال العلمي بجامعة جلوسيسترشاير آدم هارت لشبكة سكاي سبورتس عن هذه الظاهرة بقوله "إذا كانت الظروف مناسبة يوم الأحد، فقد يكون هناك أكثر من ثلاثة أسود على القمصان في ويمبلي وجميع أنحاء البلاد".

طاقم تحكيم نهائي يورو 2020

أعلن الاتحاد إن الهولندي بيورن كويبرس هو من سيكون حكم الساحة في المباراة، على أن يعاونه مواطنيه ساندر فان روكل، وأروين زينسترا.

وتم تعيين الإسباني كارلوس ديل كارو حكم رابع، ويتواجد كل من خوان كارلوس “حكم إسباني”، باستيان دانكيرت “حكم ألماني”، بول فان بوكل “حكم هولندي”، كريستيان جيتلميان “حكم ألماني” في غرفة الفيديو VAR.

كويبرس سبق وأدار نهائي السوبر الأوروبي بين برشلونة وبورتو في 2011، ونهائي كأس القارات بين البرازيل وإسبانيا في 2013، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في 2014.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتأهل فيها إنجلترا إلى نهائي أمم أوروبا، بينما على الجانب الآخر هذه المرة الرابعة لإيطاليا.

نتيجة مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد أمام المنتخب الإيطالي في نهائي كأ أمم أوروبا 2020 ، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في لقاء دور نصف نهائي يورو ، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

نتيجة مباراة منتخب إيطاليا وإسبانيا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 4 اهداف مقابل هدفين ، من خلال ركلات الترجيح ، في لقاء نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020 ، على ملعب ويمبلي ليحجز مقعد في نهائي اليورو.

توجه الفريقين لضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الإضافي ، بالتعادل الإيجابي ، بهدف مقابل هدف ، بعد نهاية الوقت الأصلي من عمر المباراة، والوقت الإضافي.