«يورو 2020»: مشجع بريطاني يضع وشم هاري كين وثوثجيت بعد الوصول للنهائي«صور»

/639909/يورو-2020-مشجع-بريطاني-يضع-وشم-هاري-كين-وثوثجيت-بعد-الوصول-للنهائيصور

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المشجع تيدي ألين صاحب الـ33 عامًا دفع 500 جنيه إسترليني مقابل القيام برسم صورة ساوثجيت على فخذه الأيمن، تكريما للمدير الفني، حيث قال مازحًا إن لديه الكثير من المساحة المتبقية إذا سجل أي من نجوم إنجلترا هدف الفوز في المباراة النهائية ضد إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج تقرير صحيفة “ذا صن” البريطانية، وما جاء فيها من تعليق المشجع حول الوشم.

وأكد تيدي، أحد مشجعي ستوك سيتي: "كان الفريق رائعا طوال البطولة، لقد كانوا في مستوى أقل نسبيا أمام اسكتلندا، لكنهم كانوا على مستوى مغاير منذ ذلك الحين".

مسيرة مشرفة للإنجليز

وأضاف تيدي: "كانت تكتيكات ساوثجيت في اليورو لا تصدق، أريد فقط أن يواصل الفريق مسيرته ويعيده إلى الوطن من أجلنا، هناك الكثير من اللاعبين الشباب في الفريق".

وزاد: “ مشجع ستوك سيتي أنه يحمل صورة سابقة لهاري كين خلال مونديال 2018 في روسيا، أيضا كوشم مرسوما على فخذه قبل خسارة إنجلترا في نصف النهائي أمام كرواتيا”.

حماس ساوثجيت

وشدد قائلا: "أحببت رؤية ساوثجيت متحمسًا جدًّا على أرض الملعب بعد ذلك، وكان من الرائع رؤيته ومبدع حقا، وجاء الشغف حقا في النهاية لم يستطع كبحه".

قال تيدي إنه لا يشعر بأي ندم على وضع وشم كين نظرًا لتحسن أداء منتخب إنجلترا تحت قيادة ساوثجيت، وشدد: "أنا لست نادما على ذلك، لقد منح زملائي والفتيان في العمل ضحكة جيدة على مر السنين وما زال الحديث عنها الآن".

واختتم تيدي: " لم أفعل أي شيء لتغييره، وأعتقد أن هذا الفريق جيد للغاية ، وقد أستفيد منه أكثر في عام 2022 لكأس العالم المقبلة ".

نتيجة مباراة منتخب إنجلترا والدنمارك

حجز المنتخب الإنجليزي مقعد أمام المنتخب الإيطالي في نهائي كأ أمم أوروبا 2020 ، بعد تحقيق الفوز على المنتخب الدنماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف ، في لقاء دور نصف نهائي يورو ، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.