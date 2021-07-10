الخولى: كلمة وزير الرى الإثيوبى كشفت للعالم سياسة التعنت بأزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، إن جلسة مجلس الأمن الأخيرة كانت مهمة للغاية بعد مرور عقد كامل من المفاوضات التى لم تفضى إلى اتفاق ملزم مع الجانب الإثيوبى، مشيرًا إلى أن كلمة وزير الرى الإثيوبى داخل مجلس الأمن جاءت معبرة بقوة للعالم أجمع عن التعنت الإثيوبى، حيث التزمت كلمته بالتأرجح بين المظلومية والتعنت كما أنه بدأ الجلسة بالحديث أن عرض هذه القضية على مجلس الأمن هى مضيعة للوقت وهذا أمر مخالف للقانون الأمم المتحدة.





وأضاف "الخولى"، خلال غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بدأت منذ قليل بعنوان "سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟"، أن الكلمة المصرية للوزير سامح شكرى جاءت معبرة للغاية عن التاريخ التفاوضى مع الإثيوبيين ومدى تعنتهم وعن كل المساعى المصرية للتفاوض والتى كانت برعاية العديد من الأطراف، كما أكدت أحقية مصر والسودان فى هذه القضية وهو الأمر الذى وصل لأعضاء مجلس الامن والمجتمع الدولى.

وأوضح الخولى، أن كلمة مصر أكدت على أن هناك فرق شاسع بين الحق فى التنمية و الحق فى الوجود والحياة، وأبرزت التهديدات التى يتعرض بها 150 مليون مصرى وسودانى، كما أكدت أن هذا السد لم يعد سدًا من أجل النهضة بل سدًا للعداء والسيطرة و فرض النفوذ السياسى.

وأشار الخولى، إلى أنه كان هناك تباين بين كلمات الدول الأعضاء المختلفة داخل مجلس الأمن و هناك كلمات داعمة للجانب المصرى والسودانى أصحاب الحق وهناك كلمات أخرى كانت تحمل الكثير من الدبلوماسية والدعوة للحوار.

وواصل "الخولى" : " أننا وجدنا متابعة شعبية كبيرة وضخمه لجلسة مجلس الأمن، الأمر الذى يعبر عن مدى تخوف الشعب المصرى والسودانى من إنشاء هذا السد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى تحدث أن المسار التفاوضى مازال مستمر وما تم عرضه على مجلس الأمن هو نجاح دبلوماسى كبير حيث كشفنا للعالم عن نوايا الإثيوبيين، لافتًا إلى أن هذه المعركة الدبلوماسية ستشهد نتائجها خلال الايام القليلة المقبلة.

وعلق "الخولى"، على رد وزير الخارجية سامح شكرى خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب مجلس الأمن عن امكانية الرد العسكرى، مؤكدًا أن مصر جنحت إلى المسار التفاوضى والدبلوماسى ويجب أن يعى الجميع أن مصر عندما تضع خطوط حمراء لا تسمح بأحد أن يتجاوزها.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بدأت منذ قليل بعنوان "سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟"، لمناقشة ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ومواقف الدول المختلفة من الأزمة إضافة إلى تحليل كلمات مندوبى الدول الأعضاء.

و تناقش الغرفة توقعات المتحدثين بشأن قرار مجلس الأمن تجاه القضية والخيارات المتاحة أمام الدولة المصرية بعد انتهاء جلسات مجلس الأمن بشأن مفاوضات السد.

يشارك فى الغرفة النقاشية السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفى محمد على فزارى، رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداى، والكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى، والنائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين سر لجنتى العلاقات الخارجية والدبلوماسية بالتنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو التنسيقية وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد السباعى، عضو التنسيقية ووكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، ويدير الغرفة النقاشية الإعلامى أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة هدى رؤوف، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.