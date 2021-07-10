شكرى: مجلس الأمن يوفر ساحة دولية لطرح رؤية مصر بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام السهلى" ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن قضية سد النهضة تهم كل المصريين وأجهزة الدولة المصرية تهتم بها اهتماما بالغا، ومجلس الأمن يحظى باهتمام دولى ويوفر ساحة دولية على أعلى مستوى لطرح الرؤية المصرية وعدالة الموقف المصرى وتوضيح مدى التعنت الذى مارسته إثيوبيا خلال هذه السنوات ومرونة الموقف المصرى.

وأوضح "استمرار تحلى مصر والسودان بالالتزام بالحل السلمى لهذه القضية ودعم المسار الإفريقى والمطالبة بدعم هذا المسار وتوفير الخبرة والأفكار لتوفر للأطراف وتوفير الحلول وكسر جمود التفاوض".

وتابع شكرى "مصر والسودان أكدتا للجانب الإثيوبى فى كل المراحل استعدادهم لقبوله للسد وإتاحة الاستفادة من كل الأشياء ولكن حتى الآن ترفض إثيوبيا أن تتعامل بإيجابية ولكن هذا لا يجعلنا إلا أن نزداد عزيمة فى طرح قضيتنا على المجتمع الدولى بحيث يكون واضحا الموقف الإثيوبى الضعيف".