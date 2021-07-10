وأكد وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفى مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية (on e) مساء اليوم السبت أهمية طرح القضية على مجلس الأمن، وتحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسى فى الأمم المتحدة، المعنى بالسلم والأمن الدوليين، وأيضا أهمية الدبلوماسية الواقعية ومنع تطور الأمور بشكل سلبى يؤدى إلى صراع.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولى عقد جلستين، على مدار عامين متتاليين، تناولتا أزمة السد الإثيوبى، وهو ما يعتبر إنجازا لم يحدث على مدار 75 عاما.
وبين شكرى أن مجلس الأمن كان يتجنب تناول قضية سد النهضة، مدعيا أنها لا ترقى إلى الأهمية لتناولها داخل المجلس، معتبرا أنها تندرج ضمن قضايا النطاق الاقتصادى والتنموى، والخاص بقضايا الأنهار، مشددا على أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها قضية وجودية.
وأشار إلى أن جلستى مجلس الأمن حظيتا باهتمام إعلامى ودولى شديد، وهو سمح بعرض رؤية مصر بشأن قضية السد، والتأكيد على المبادئ التى أعلنتها مصر خلال الجلستين بالمستندات.
ونوه بإجماع أعضاء مجلس الأمن على التوصل لاتفاق عبر المسار الإفريقى، وهو ما اعتبره إنجازا آخر، مؤكدا ضرورة أن يصل هذا المسار إلى اتفاق ملزم فى إطار زمنى محدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يثمن تأكيد أعضاء مجلس الأمن بضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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