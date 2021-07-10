النائب محمد السباعى: إثيوبيا لم تجهز أى دراسات حول أمان سد النهضة

جدة - نرمين السيد - تحدث النائب محمد السباعى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، عن الجانب الفنى لسد النهضة الإثيوبى، مؤكدا أن إعلان إثيوبيا الملء الثانى لسد النهضة جاء بسبب أن موسم الأمطار على الهضبة الإثيوبية يبدأ من شهر مايو حتى أغسطس.





ولفت إلى أن الملء الأول حجز 4.8 مليار متر مكعب، وكان من المخطط أن تحجز إثيوبيا فى الملء الثانى 13.5 مليار متر مكعب، وهو ما لم تنجح فيه حتى الآن.

وأضاف "السباعى"، خلال غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، مساء اليوم، بعنوان "سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟"، أن إثيوبيا كانت تحتاج ان تعلو 20 متر فى الممر الأوسط حتى حتى تنجح فى تخزين 13 مليار متر مكعب من المياه ولكنها لن تستطيع، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تصل إلا لـ 7 أو 8 مليار متر مكعب فقط، لافتا إلى أن هدف إثيوبيا من إخطار مصر والسودان بالملء الثانى هو تصدير صورة أنها لا تقوم بإجرءا أحاد وتحقيق مكاسب سياسية وجميع الشواهد تؤكد أن لديهم أزمة فنية فى إدارة السد.

أما عن تأثر مصر من الملء الثانى، فأكد السباعى، أن الدولة لديها تخوفات بأن يحدث تأثيرات فى احتياجاتنا المائية لعدم وضوح الجانب الإثيوبى وأغراضه من بناء السد، لافتا إلى أنه إذا لم يتم التنسيق فى التخزين سيحدث خلل كبير أيضا فى السدود السودانية الأمر الذى يدفعنا إلى العمل إدانة أى تصرفات أحادية حتى نصل إلى تحقيق مصالح الشعوب الثلاثة.

وأوضح السباعى، أن هناك تخوفات كبيرة فى مصر والسودان أثيرت فى الآونة الأخيرة عن معدلات أمان "سد النهضة" والجانب الإثيوبى لم يلتزم بتجهيز أى دراسات عنها، حيث أننا تحدثنا عن مدى متانة السد والوضع الجيولوجى لمنطقة البناء، لافتا إلى أن هناك دراسات تؤكد أن احتمالية انهياره واردة وهو أحد المشاريع المصنفة ضمن الأكثر خطورة فى العالم.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بعنوان "سد النهضة.. وماذا بعد مجلس الأمن؟"، لمناقشة ما حدث بالجلسة الافتتاحية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ومواقف الدول المختلفة من الأزمة إضافة إلى تحليل كلمات مندوبى الدول الأعضاء.

وناقشت الغرفة توقعات المتحدثين بشأن قرار مجلس الأمن تجاه القضية والخيارات المتاحة أمام الدولة المصرية بعد انتهاء جلسات مجلس الأمن بشأن مفاوضات السد.

وشارك فى الغرفة النقاشية السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الصحفى محمد على فزارى، رئيس تحرير جريدة الخرطوم توداى، والكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى، والنائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأمين سر لجنتى العلاقات الخارجية والدبلوماسية بالتنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة، عضو التنسيقية وأمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد السباعى، عضو التنسيقية ووكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، ويدير الغرفة النقاشية الإعلامى أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتورة هدى رؤوف، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.