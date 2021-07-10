دليل تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية الشروط والأوراق المطلوبة 2021-2022

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محمد سياف - ابو ظبي - تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية، والذي يبحث عنه العديد من اولياء امور طلاب وطالبات المرحلة الاعدادية في المدارس المصرية. وعليه فنتناول تفاصيل القبول بمدارس التمريض العادي للعام الدراسي 2021- 2022, حيث تعد مدارس التمريض العادي من أقوي البدائل للثانوية العامة، وذلك لكونها توفر فرص عمل مميزة بعد الدراسة، في المستشفيات والوحدات الصحية الحكومية والخاصة، كما تؤهل الطلبة للالتحاق بكليات التمريض بعد ذلك، وعليه نعرض لكم الشروط المطلوبة للالتحاق بها، والمؤشرات الأولية لدرجات الحد الأدنى للقبول بها في محافظات مصر.

تفاصيل تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية 2021-2022

يختلف تنسيق مدارس التمريض العادي بعد المرحلة الاعدادية من منطقة إلى أخرى، ومن محافظة لأخرى، وعليه فقد أعلنت الوزارة عن بعض اشتراطات القبول، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية. كما أعلنت هيئة التأمين الصحي في مصر، عن المؤشرات الأولية لدرجات قبول الطلاب من الجنسين، كافة مدراس التمريض على مستوي الجمهورية، وذلك قبل الاعلان بشكل رسمي عن تنسيق التمريض العادي 2021 بعد الاعدادية. والذي جاء كما يلي:

– تنسيق التمريض في محافظة الإسكندرية 255 درجة.

– وجاء في محافظة القاهرة: 250 درجة.

– وتمريض الجيزة: 220 للبنات.

كما أشارت المؤشرات الأولية كذلك، أنه سيكون التنسيق في بعض المحافظات الشمالية من 230 إلى 270 درجة، أما بمحافظات الصعيد، ومحافظة أسوان، أن تكون درجات التنسيق 277 درجة، وبالنسبة لمحافظات مدن القناة، وسيناء، فمن المتوقع أن يقل التنسيق فيهم، ليكون بين 235 إلى 255 درجة. وتجدر الإشارة أيضاً إلي أنه يجب على الطلاب أداء عدة اختبارات للقبول بالمدرسة، حيث تم تحديد انطلاق هذه الاختبارات في شهر يوليو.

شروط القبول بمدارس التمريض العادي 2021

صرحت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، مؤخراً عن الشروط والأوراق المطلوبة الالتحاق بمدرسة التمريض العادي في مصر، حيث يجب توافرها في كافة جميع المتقدمين من الطلبة والطالبات بمدارس التمريض العادي بعد الاعدادية 2021. والتي تتمثل في التالي؛

– أن يكون الطالب مصري الجنسية شرطاً للتقديم.

– أن لا يقل عن 15 سنة، ولا يزيد 18 سنة.

– قوي في اللغة الانجليزية.

– اجتياز اختبارات التقديم.

– اجتياز كافة الاختبارات الشخصية.

– بالنسبة للطالبات: أن تكون غير متزوجة، ولا تتزوج أثناء فترة الدراسة.

– تخطي المتقدم كافة المقابلات الشخصية بالمدرسة.

الأوراق اللازمة للتقديم

بينت وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، عقب إعلان شروط التقديم للتمريض العسكري، بعض الأوراق التي يجب أن تقدم، وذلك حال تطابق درجات تنسيق التمريض العادي، مع درجات الطالب، ومثولة للجان الاختبارات، حيث يجب إحضار التالي:

– شهادة ميلاد أصلية للطالب، وثلاث صور لها.

– تقديم أصل الشهادة الاعدادية، وثلاث صور لها.

– تقديم عدد 6 طوابع مهن طبية.

– إحضار حافظة بلاستيكية، ودمغة.

– إحضار 8 صور شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.

– صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب المتقدم.