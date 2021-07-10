/639910/نهائي-الكونفيدرالية-الرجاء-المغربي-يتوج-بالبطولة-للمرة-الثانية-في-تاريخه-فيديو

توج فريق الرجاء المغربي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التولي، وذلك بعد التغلب على فريق شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الصداقه باستاد دو لاميتي بمدينة كوتونو ببنين.

فاز فريق الرجاء المغربي على فريق شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

أحداث الشوط الأول

الهدف الأول للرجاء

شهدت بداية المباراة ضغط من جانب فريق الرجاء المغربي، ثم استفتح فريق الرجاء تسجيل الأهداف، حيث نجح سفيان رحيمي لاعب جناح الفريق المغربي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، ولكن لم يحتسبه حكم المباراة، قبل أن يعود إلى الفار ويقرر إحتساب الهدف، ويعلن تقدم فريق الرجاء المغربي بالهدف الأول.

الهدف الثاني للرجاء

عاد فريق شبيبة القبائل إلى المباراة، وبدأ في بناء الهجمات على مرمى فريق الرجاء المغربي، ولكن تسبب اندفاع شبيبة القبائل الجزائري، في استقبالهم للهدف الثاني في المباراة، حيث تمكن مالانجو لاعب فريق الرجاء المغربي من تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق المغربي في الدقيقة الـ 14 من زمن الشوط الأول.

لمشاهدة أهداف الرجاء في المباراة اضغط هنا

ثم عاد فريق شبيبة القبائل في الضغط على فريق الرجاء المغربي، واعتمد لاعبي فريق الرجاء على الهجمات المرتدة، عن طريق سفيان رحيمي ومالانجو، واستمر اللعب هكذا طيلة الشوط الأول.

لمشاهدة هدف شبيبة القبائل اضغط هنا

أحداث الشوط الثاني

الهدف الأول لشبيبة القبائل

شهد الشوط الثاني من المباراة ضغط كبير من قبل فريق شبيبة القبائل، ونجح فريق شبيبة القبائل في تسجيل الهدف الأول لهم في المباراة وعدل النتيجة إلى هدفين مقابل هدف، وقام بإحراز الهدف محمد ذكريا بولحيا في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، وأعاد هذا الهدف فريق شبيبة القبائل إلى المباراة مرة أخرى.

تشكيل فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي في خط الدفاع: عبدالإله مدكور - أسامة سوكحان - إلياس الحداد - مروان هدهودي في خط الوسط: عمر العرجون - زكرياء الوردي - عبدالإله الحافيظي في خط الهجوم: محمود بنحليب - بين مالانجو - سفيان رحيمي.