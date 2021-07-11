محافظ المنيا يصدر حركة تغييرات شملت 23 رئيسا جديدا للوحدات المحلية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان أصدرته المحافظة اليوم أن هذه الحركة تأتى فى إطار ضخ دماء جديدة تناسب مع المرحلة الحالية، وأيضا من أجل رفع كفاءة الجهاز الإدارى عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير، أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين.
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