حسام المندوه لـ دوت الخليج: الفترة القادمة سيكون في تغير وتطوير في قناة الزمالك

/639916/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصر-الفترة-القادمة-سيكون-في-تغير-وتطوير-في-قناة-الزمالك

كشف إبراهيم عساس كبير رابطة مشجعي الزمالك، من المملكة العربية السعودية، من خلال مداخلة هاتفية في ندوه من داخل استوديو دوت الخليج، مع حسام المندوه عضو الزمالك، وعضو مجلس النواب، والتي يقودها الإعلامي عبد الناصر زيدان، حول العديد من الملفات في نادي القلعة البيضاء، والذي تناول فيه ملف قناة الزمالك بالأخص، وجاء رد المندوه على طلبات المشجع حول القناة.

وقال المندوه: “كان في اجتماع مع إدارة القناة والمسئولين، وتناولنا بعض الأفكار، والتطعيم في مقدمي القناة، والتنوع في ضيوف القناة”.

وأكمل: “جميع من يعمل في الزمالك بيحب الزمالك، ولكن المشكلة بيناقش الموضوع من جانبه الشخصي”.

وزاد: “هدف القناة وهو هدف واحد وهو خدمة النادي”.

خطة لجنة الزمالك

وأردف: “الفترة القادمة سيكون في هناك العديد من الإجتماعات مع مسئولي القناة لتوحيد هدف كل من في القناة”.

وواصل: “إجتماعات اللجنة جميعها تتناول كافة أزمات النادي، في كافة الجوانب، من عضويات، وكبار لاعبي النادي السابقين، والقناة”.

واختتم: “اوعد جميع مشجعي الزمالك، في الفترة القادمة، أنه سيكون في تغير وتطوير في القناة، وسيكون للأحسن وفي أقرب وقت”.

تطوير في نادي الزمالك

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية.

وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

ويخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.