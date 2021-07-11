حسام المندوه لـ دوت الخليج: جمهور الزمالك تخطئ الـ 60 مليون.. وبينافس الأهلي في كافة الجوانب

/639918/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصر-جمهور-الزمالك-تخطئ-الـ-60-مليون-وبينافس-الأهلي-في-كافة-الجوانب

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال ندوه من داخل استوديو دوت الخليج، والتي يقودها الإعلامي عبد الناصر زيدان، حول العديد من الملفات في نادي القلعة البيضاء، أن جمهور الزمالك تم حصره ووصل لـ 60 مليون مشجع.

قال: “الزمالك قاعدة الجماهيرية في الوطن العربي، ومن داخل مصر، عريقة وكبيرة جداً”.

وأضاف: “الزمالك شارك في العديد من البطولات وأحرزها، والأهلي خيرج منها”.

وزاد: “فريق الطائرة بالزمالك حقق أفريقيا، والأهلي خرج منها، ودا ميقللش من فريق الأهلي”.

الأهلي والزمالك أكثر حظ في القارة

وأردف: “هناك تطور في الزمالك والاهلي علي مستوى القارة، والدليل على ذلك الطرفين أكثر حظ في التتويج بالبطولة الذين يشاركون فيها”.

واختتم: “جمهور الزمالك مخلص للنادي من مختلف الوطن العرب، والدليل على ذلك طلبات الجمهور في توفير العديد من الطرق في التربع للزمالك”.

تطوير في نادي الزمالك

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية.

وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

ويخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.