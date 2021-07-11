حسام المندوه لـ دوت الخليج: جمهور الزمالك من الخليج إلى المحيط.. ويبلغ 60 مليون في مصر..ونعمل في ملفات سرية لن نعلن عنها في الوقت الحال

/639919/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصر-جمهور-الزمالك-من-الخليج-إلى-المحيط-ويبلغ-60-مليون-في-مصرونعمل-في-ملفات-سرية-لن-نعلن-عنها-في-الوقت-الحال

حرص موقع دوت الخليج على استضافة الدكتور حسام المندوه، عضو اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة نادي الزمالك وعضو لجنة النواب، وذلك للتطرق إلى الحديث عن كواليس عملية تسليم وتسلم اللجنة القديمىة والجديدة لتولي إداراة الفارس الأبيض، بالإضافة إلى فتح أهم الملفات الخاصة المتعلقة بالمرحلة المقبلة للقلعة البيضاء.

تصريحات حسام المندوه لـ دوت الخليج

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: “ندير الزمالك الآن بمبدأ استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان”.

وتابع المندوه: “مجلس الزمالك سيشارك في حملة دعم النادي ماديا وفكريا، ولن نجبر رموز النادي على التبرع، لدينا أفكار جديدة ومدروسة في حملة دعم الجماهير للزمالك”. وأضاف: “ليس الكل محب لفريق الزمالك، فهناك من سيقومون بالتقليل من حملة الدعم الذي أطلقها الفريق”. واستكمل: “جماهير الزمالك تبلغ 60 مليون مشجع داخل مصر”.

وأكمل: “من وجهة نظري، جمهور نادي الزمالك من الخليج إلى المحيط وعندما أذهب الى الخليج أرى العديد من جماهير الزمالك وأغلبية جماهير الخليج زمالكوي، والدليل هو الكم الكبير جدا الذي رأيته من جماهير الزمالك في مباراة السوبر في الامارات، لدرجة أنني تخيلت ان جميع الحاضرين يشجعوا فريق الزمالك”.

المندوه: الأهلي فريق كبير

وأشار: “الأهلي فريق كبير وله جماهيريه كبيرة وهناك بطولات فاز بها الاهلي ولم يفز بها الزمالك والعكس صحيح”.

وتابع: “ الملفات التي نمشي فيها حاليا هي سريه للغاية، وفكرة فتح حساب لمحبي الزمالك مبادارة كبيره من ضمن سلسلة بنحبك يا زمالك، التي أطلقناها مؤخرا”.

وأتم: “قابلني العديد من نواب مجلس النواب وطلبوا مني فتح حساب لنادي الزمالك لنقوم بمساعدة النادي، والمبلغ الذي يدفعه المشجع الزمالكوي يكون كبديل لحق التذكرة التي كان يدفعاها المشجع”.

الزمالك يستغل معسكر برج العرب

يستغل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المعكسر الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، خلال فترة توقف مسابقة الدورى، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبيبن البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الفترة الماضية، ويسعى فريق الزمالك إلى الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث انه يتصدر البطولة برصيد 61 نقطة.