وزيرة الهجرة توضح آخر تطورات قضية المصريين العالقين فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، تعليقا على موقف العالقين المصريين بدولة الإمارات، إن المملكة العربية السعودية اشترطت عودة العمالة مرة أخرى إلى المملكة من خلال بعض دول الترانزيت ومنها الإمارات العربية المتحدة.





وأضافت نبيلة مكرم فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعد أسبوعين من فترة الحجر الصحى التى قضتها العمالة المصرية فى الإمارات قامت السعودية بإغلاق المجال الجوى من الإمارات ليقطع الطريق أمام العمالة المصرية للعودة إلى السعودية". وتابعت نبيلة مكرم: "تلقينا الكثير من المناشدات من المصريين العالقين فى الإمارات، ووزارة الهجرة اتفقت مع وزارة السياحة بتحويل عودة المصريين العالقين فى الإمارات للقاهرة بدلا من السعودية وتعاونت 38 شركة سياحة فى هذا الأمر وبدأت العودة تدريجيا بداية من 8 يوليو". وأكملت نبيلة مكرم: "بعض العالقين سافروا من الإمارات إلى سلطنة عمان والأردن لقضاء فترة الحجر لمدة 14 يوما ثم يغادرون إلى المملكة العربية السعودية".

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