وزير التعليم : الأسئلة المسربة على السوشيال من امتحانات الثانوية مفبركة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، إن ما تم تداوله لمجموعة من الأسئلة على السوشيال ميديا على أنها كانت متواجدة فى امتحان اللغة العربية اليوم غير صحيح وتلك الأسئلة مفبركة، مضيفا: "هناك من قام بتأليف أسئلة وتم ترويجها على أنها صعبة ولكنها لم تأتى فى امتحان اليوم".
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك من فى صالحه إثارة البلبلة وهناك من نشر امتحانا قديما على أنه امتحان اليوم ليظهر وجود تسريب فى امتحانات الثانوية .
وتابع: "على أولياء الأمور أن يكونوا مطمئنين من سير امتحان الثانوية العامة والتأكيد على أن المقارنة بين الطلاب ستكون نسبية وليس بالنتائج المطلقة التى كانت تحدث مسبقا".
وأردف: "الغش مشكلة اجتماعية ونحاربه بكل السبل، والغش الإلكترونى ظاهرة متواجدة وانخفضت بشكل كبير وقانون الغش قوى جدا، والغش لن تؤثر على فرص المجتهدين".
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