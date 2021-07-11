نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 وشروط دخول معرض القاهرة للكتاب في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 ازدادت نسب البحث عن موقع حجز تذاكر معرض الكتاب حيث بدأت فاعليات المعرض منذ 30 يونيه لتنتهي في 15 يوليو الجاري. ويتضمن المعرض 25 دولة مشاركة ما بين الدول الأفريقية وعددهم 7 دول وهي السودان، وجنوب السودان، ليبيا، وتونس، والمغرب وكذلك أريتريا والصومال. والدول الآسيوية وعددها 12 دولة وهي الأمارات، العراق، اليمن، لبنان، الأردن، الكويت، فلسطين وكذلك سوريا، البحرين وأيضا اليابان. وأخيرا الدول الأوروبية وعددها 5 دول وهي اليونان، أسبانيا، كروسيا، صربيا وأمريكا. ويتضمن المعرض حوالي 1218 دار مصرية وأجنبية للنشر. وكان هذا العام مكان معرض الكتاب 2021 ومواعيده مميزان وتم توفير وسائل مواصلات للوصول إليه بكل سهولة. كما يمكنك أيضا تعرف علي أغلى كتاب بمعرض القاهرة للكتاب 2021.
رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 خلال المنصة الأكترونية
نظرا لظروف جائحة الكورونا التي يعاني منها العالم بأكمله. وأيضا نظرا لسعي جمهورية مصر العربية وتحت إشراف وزارة الثقافة للحفاظ على صحة جميع المشاركين بمعرض الكتاب الدولي 2021. فقامت وزارة الثقافة باللجوء إلى المنصة الألكترونية لأول مرة في تاريخ المعرض بدورته ال 52 والتي تحتوي على معرض افتراضي بتقنية 3D وكذلك جميع الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب. وبالطبع يتم ذلك لعدم تكدس الزائرين في مرحلة حجز التذاكر.
موقع حجز تذاكر معرض الكتاب وخطوات الحجز
لحصول الزائر علي تذكرة حجز معرض الكتاب الدولي exhibition cairo international book. عليه اتباع الخطوات الآتية:
- في المقدمة زيارة الرابط الرسمي لحجز تذاكر معرض الكتاب.
- بعد فتح لينك حجز تذاكر معرض الكتاب قم باختيار حجز تذكرتك.
- عليك تحديد يوم الزيارة الذي يناسبك.
- الآن ابدأ بملء بياناتك الشخصية المستعلم عنها (كالاسم، والسن، والجنسية، ورقم الموبايل وكذلك البريد الألكتروني).
- ستصل رسالة تتضمن بيانات تذكرتك ورقم بوابة الدخول عبر الواتس أب وكذلك عبر البريد الألكتروني المسجلان مسبقا.
- أحتفظ بنسخة التذكرة لتتمكن من دخول معرض الكتاب. وتعرف على سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021.
شروط دخول معرض الكتاب 2021 مصر
بعد التشديد على الإجراءات الاحترازية ووجوب الالتزام بها للتمكن من زيارة المعرض قامت وزارة الثقافة بوضع بعض الشروط ومنها:
- أولا لا بد من ارتداء الماسك الطبي.
- ثانيا قياس درجة الحرارة للزائر قبل الدخول.
- ثالثا عبور الزائر من بوابة التعقيم.
- رابعا تحقيق التباعد الاجتماعي بين الزائرين.
- خامسا الالتزام بالحد الأقصى للزائرين وهو 100 ألف زائر يوميا.
- أخيرا الالتزام بالعبور من رقم البوابة المدونة على التذكرة المحجوزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 وشروط دخول معرض القاهرة للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.