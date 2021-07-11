نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 وشروط دخول معرض القاهرة للكتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 ازدادت نسب البحث عن موقع حجز تذاكر معرض الكتاب حيث بدأت فاعليات المعرض منذ 30 يونيه لتنتهي في 15 يوليو الجاري. ويتضمن المعرض 25 دولة مشاركة ما بين الدول الأفريقية وعددهم 7 دول وهي السودان، وجنوب السودان، ليبيا، وتونس، والمغرب وكذلك أريتريا والصومال. والدول الآسيوية وعددها 12 دولة وهي الأمارات، العراق، اليمن، لبنان، الأردن، الكويت، فلسطين وكذلك سوريا، البحرين وأيضا اليابان. وأخيرا الدول الأوروبية وعددها 5 دول وهي اليونان، أسبانيا، كروسيا، صربيا وأمريكا. ويتضمن المعرض حوالي 1218 دار مصرية وأجنبية للنشر. وكان هذا العام مكان معرض الكتاب 2021 ومواعيده مميزان وتم توفير وسائل مواصلات للوصول إليه بكل سهولة. كما يمكنك أيضا تعرف علي أغلى كتاب بمعرض القاهرة للكتاب 2021.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 خلال المنصة الأكترونية

نظرا لظروف جائحة الكورونا التي يعاني منها العالم بأكمله. وأيضا نظرا لسعي جمهورية مصر العربية وتحت إشراف وزارة الثقافة للحفاظ على صحة جميع المشاركين بمعرض الكتاب الدولي 2021. فقامت وزارة الثقافة باللجوء إلى المنصة الألكترونية لأول مرة في تاريخ المعرض بدورته ال 52 والتي تحتوي على معرض افتراضي بتقنية 3D وكذلك جميع الأنشطة الثقافية بمعرض الكتاب. وبالطبع يتم ذلك لعدم تكدس الزائرين في مرحلة حجز التذاكر.

موقع حجز تذاكر معرض الكتاب وخطوات الحجز

لحصول الزائر علي تذكرة حجز معرض الكتاب الدولي exhibition cairo international book. عليه اتباع الخطوات الآتية:

في المقدمة زيارة الرابط الرسمي لحجز تذاكر معرض الكتاب. بعد فتح لينك حجز تذاكر معرض الكتاب قم باختيار حجز تذكرتك. عليك تحديد يوم الزيارة الذي يناسبك. الآن ابدأ بملء بياناتك الشخصية المستعلم عنها (كالاسم، والسن، والجنسية، ورقم الموبايل وكذلك البريد الألكتروني). ستصل رسالة تتضمن بيانات تذكرتك ورقم بوابة الدخول عبر الواتس أب وكذلك عبر البريد الألكتروني المسجلان مسبقا. أحتفظ بنسخة التذكرة لتتمكن من دخول معرض الكتاب. وتعرف على سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2021.

شروط دخول معرض الكتاب 2021 مصر

بعد التشديد على الإجراءات الاحترازية ووجوب الالتزام بها للتمكن من زيارة المعرض قامت وزارة الثقافة بوضع بعض الشروط ومنها: