حسام المندوه لـ دوت الخليج: قرض الـ 70 مليون سيتم سداده قبل رحيل اللجنة.. ووفرنا 90 مليون جنيه للنادي

/639920/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصر-قرض-الـ-70-مليون-سيتم-سداده-قبل-رحيل-اللجنة-ووفرنا-90-مليون-جنيه-للنادي

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال ندوه من داخل استوديو دوت الخليج، والتي يقودها الإعلامي عبد الناصر زيدان، حول العديد من الملفات في نادي القلعة البيضاء، أنه ستكون البداية قريبة في أرض 6 أكتوبر الخاصة بفرع النادي الجديد، أن تجديد أشرف بن شرقي والجزيري وعبد الله جمعة جاء في سرية تامة في عقودهم، وتم التواصل لحلول كثيرة توصلنا له في النادي.

قال: “الزمالك سحب من بنك مصر 70 مليون جنيه، واللجنة واضعة مخطط في 4 شهور لسداد القرض”.

وواصل: “هناك العديد من الأرقام علي النادي من مختلف الأطراف”.

وزاد: “في خلال اربعة أيام اللجنة سددت أربع عقود من مستحقات لاعبي الفريق”.

الثقة رمز اللجنة الحالية

وأكمل: “الثقة بين اللجنة هي رمز وقوة اللجنة في التعامل مع أزمات الزمالك”.

وأضاف: “هناك الملفات الضخمة في النادي لا بد من تجزئتها، ولا يمكن ان نبدأ فيها مرة واحده”.

واختتم: “دور مجلس إدارة لابد من أن يعرف دورة جيداً في النادي، ودا اللي ماشين بيه في الفترة الحالية، ولدينا كفائات عالية في الإدارة”.

تطوير في نادي الزمالك

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية.

وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

ويخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.