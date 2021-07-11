حسام المندوه لـ دوت الخليج عن أزمة فرجاني ساسي مع الزمالك: «مش هنسيب حقنا»

/639921/حسام-المندوه-لـ-تحيا-مصر-عن-أزمة-فرجاني-ساسي-مع-الزمالك-مش-هنسيب-حقنا

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال ندوه من داخل استوديو دوت الخليج، والتي يقودها الإعلامي عبد الناصر زيدان، حول العديد من الملفات في نادي القلعة البيضاء، أنه ستكون البداية قريبة في أرض 6 أكتوبر الخاصة بفرع النادي الجديد، أن ملف فرجاني ساسي لم يغلق بعد، وهناك مسئولين عنه في لجنة الزمالك.

قال: “ لجنة الزمالك الحالية لم تلتقي بفرجاني ساسي، بشكل مباشر”.

وزاد: “فرجاني كان متواجد في الزمالك في 4 ايام فقط في فترة اللجنة”.

وأكمل: “الزمالك أعطى لك الكثير، وبالفعل أعطيته كثيراً، ولكن لا تصح تلك الطريقة التي ذهبت بها”.

وأضاف: “لم يحدث ما فعله ساسي، مع الزمالك على مر الزمان، وهناك العديد من نجوم كرة القدم كبار لم يحدث منها ذلك”.

خطأ فرجاني ساسي

وواصل: “لو كان عندك عرض من الخارج، وحابب تخرج، مكنش الزمالك كان هيقف أمامك في الرحيل”.

وأردف: “تم التواصل مع فرجاني، بالرقم الذي تبق له مع الزمالك، ولم يرد علينا بشكل مباشر في الرقم”.

واختتم: “ملف فرجاني ساسي لم يتم غلقة بعد، والزمالك نادي كبير، ولم يتواصل معنا بشكل مباشر، وكل مانعرفه عنه يأتي من خلال السويشيال ميديا، والإعلام”.

واختتم: «مش هنسيب حقنا» .

تطوير في نادي الزمالك

لجأ الزمالك لملعب الترسانة من أجل خوض تدريباته عقب العودة من الإجازة ولمدة 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، ثم التوجه إلى الإسكندرية لإقامة معسكر الإعداد المغلق ببرج العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة التى تقام فى الوقت الحالى بملعب عبد اللطيف أبو رجلية.

وحصل نادى الزمالك على الموافقة من نادى الترسانة على استضافة تدريبات الفريق الكروى الأول عقب العودة من فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 11 يومًا، بعد تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام غزل المحلة، والتى تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك

ويخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب الترسانة قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة.