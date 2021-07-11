/639922/ميسي-ونيمار-يقودان-التشكيل-الرسمي-لنهائي-كوبا-أمريكا

يلتقي منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل اليوم الأحد، ضمن منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، وتقام المباراة على ملعب ماراكانا في تمام الساعة الثانية صباحا، ويعرض دوت الخليج التشكيل الرسمي للمنتخبين:

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل منتخب البرازيل

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

آخر لقب للمنتخبين وغاب لقب بطولة كوبا أمريكا عن المنتخب الأرجنتيني منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019، أمام منتخب بيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف .

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في آخر خمس مباريات، كما أنه لم يخسر في آخر 19 مباراة رسمية، فيما يسعى المنتخب البرازيلي للتتويج بعاشر ألقابه في هذه البطولة، خاصة وأنه لم يخسر في آخر 14 مباراة.

رحلة المنتخبين للنهائي

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ليصعد لدور الثمانية حيث تغلب على الإكوادور 3 / صفر، ثم تغلب على كولومبيا 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وعلى الجانب الأخر، تأهل المنتخب البرازيلي لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط أيضا جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ثم تغلب على تشيلي، حامل اللقب، بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على منتخب بيرو بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

مواجهات فردية

وستشهد هذه المباراة صراعا من نوع خاص فبغض النظر عن الصراع الكروي التاريخي بين الأرجنتين والبرازيل، سيكون هناك صراع من نوع خاص بين ميسي وزميله السابق بفريق برشلونة البرازيلي نيمار، بحثا عن صدارة ترتيب هدافي البطولة.