فيديو .. وزير التعليم يعلق على جمع كلمة حليب : اللى روج لها مدفوع له فلوس

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر": أن هذه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة "منعرفش مين اللى روج لها وكمان قالوا إن فيه جمع أخطبوط".
وتابع: "اللى روج لكلمة حليب فى السوشيال ميديا مدفوع له فلوس عشان يعمل كده وممكن يكون فيه تمويل خارجى كمان".
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