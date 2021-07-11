وزير التعليم : ضبط غشاشى الثانوية العامة فى 10 دقائق

جدة - نرمين السيد - وأضاف طارق شوقى فى مداخلة هاتفية بالإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "نحاول أن نطمئن أولياء الأمور بمنظومة التعليم الجديدة والنتيجة ستكون سارة بالنسبة لهم لأننا نستهدف مصلحة الطلاب". وتابع طارق شوقي: "معدلات الغش منخفضة جدا فى منظومة التعليم الجديدة ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل لجان امتحانات الثانوية "، مضيفا: "لا تسريب لـ امتحان اللغة العربية وتم القبض على الطلاب الذين حاولوا تسريب امتحان الثانوية العامة القبض على الطالب خلال ربع ساعة ". ولفت طارق شوقي: "امتحان الثانوية العامة 60 سؤالا بنماذج متنوعة ومن يحاول الغش يحصل على إجابات خاطئة".

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