فيديو- وزير الأوقاف : صلاة العيد بالمساجد الكبرى فقط .. والتكبيرات 7 دقائق

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية"، المذاع على قناه "إم بى سى مصر"، على أنه لن يسمح بالصلاة فى الزوايا أو الساحات والشوارع، مع التزام جميع المساجد التى تجرى فيها الصلاة بالضوابط والإجراءات الاحترازية.
وأشار جمعة، إلى أن الضوابط الاحترازية هى ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى بالإضافة ألى التباعد الاجتماعى وتقصير وقت التكبير بما لا يزيد عن 7 دقائق والخطبة لا تزيد عن 10 دقائق.
وأوضح، أن أوضاع البلاد الآن بالنسبة لفيروس كورونا أصبحت مستقرة مقارنة بشهر رمضان، بعد تلقى المواطنين اللقاح.
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