/639925/نهائي-كوبا-أمريكا-الأرجنتين-تحسم-الشوط-الأول-بهدف-نظيف-أمام-البرازيل
حسم المنتخب الأرجنتيني أحداث الشوط الأول امام منتخب البرازيل بنتيجة هدف دون رد، ي لقاء نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماراكانا بالبرازيل، ليضع راقصي السامبا، في نهاية الشوط الأول في حيرة في النتيجة.
ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين المنتخبين.
جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراةن عن طريق دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني، ولاعب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، من خلال كرة طويلة أرسلت خلف لودي مدافع البرازيل الذي أخطاء في التعامل معه تصل عند دي ماريا الذي سجلها بصورة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.
وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته في المباراة بعد التقدم في نتيجة اللقاء، من خلال دي ماريا، بعد محاولات عديده في المباراة من جانب الطرفين، ولكن هفوت الدفاع البرازيلي كلفهم بالهدف الأول.
عاد الأرجنتيني دي ماريا بالهدف الأول له بقميص منتخب بلاده، منذ ثلاث أعوام غاب عن التسجيل بقميص الأرجنتين، بعد آخر هدف له في بطولة كأس العالم 2018 روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «نهائي كوبا أمريكا»: الأرجنتين تحسم الشوط الأول بهدف نظيف أمام البرازيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.