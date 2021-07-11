/639925/نهائي-كوبا-أمريكا-الأرجنتين-تحسم-الشوط-الأول-بهدف-نظيف-أمام-البرازيل

حسم المنتخب الأرجنتيني أحداث الشوط الأول امام منتخب البرازيل بنتيجة هدف دون رد، ي لقاء نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماراكانا بالبرازيل، ليضع راقصي السامبا، في نهاية الشوط الأول في حيرة في النتيجة.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين المنتخبين.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراةن عن طريق دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني، ولاعب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، من خلال كرة طويلة أرسلت خلف لودي مدافع البرازيل الذي أخطاء في التعامل معه تصل عند دي ماريا الذي سجلها بصورة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته في المباراة بعد التقدم في نتيجة اللقاء، من خلال دي ماريا، بعد محاولات عديده في المباراة من جانب الطرفين، ولكن هفوت الدفاع البرازيلي كلفهم بالهدف الأول.

عاد الأرجنتيني دي ماريا بالهدف الأول له بقميص منتخب بلاده، منذ ثلاث أعوام غاب عن التسجيل بقميص الأرجنتين، بعد آخر هدف له في بطولة كأس العالم 2018 روسيا.