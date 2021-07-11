شوقى : من صنع شائعة جمع حليب يقف ضد تطوير التعليم للكسب من النظام القديم

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، عبر صفحته بفيس بوك: "دعونا نفكر دقائق من يصنع إشاعة مثل جمع حليب بعد الامتحان، وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة، ولماذا يصنع مثل هذه الإشاعة؟.
وتابع: "السبب واضح وهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس".
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