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جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته بفيس بوك، إن هناك بوستات انتشرت على السوشيال ميديا تؤكد انتحار هؤلاء الشباب لعجزهم عن إجابة امتحان العربى، دون أن يشير أى بوست عن اسم أى منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التى يقيم فيها.
وتابع: "ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة على البوستات التى تؤكد انتحارهم".
وأوضح: "والمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون فى خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم عن بوستات الانتحار بعد امتحان العربى : المنتحرون يعودون للحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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