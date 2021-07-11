وزير التعليم عن بوستات الانتحار بعد امتحان العربى : المنتحرون يعودون للحياة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته بفيس بوك، إن هناك بوستات انتشرت على السوشيال ميديا تؤكد انتحار هؤلاء الشباب لعجزهم عن إجابة امتحان العربى، دون أن يشير أى بوست عن اسم أى منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التى يقيم فيها.

وتابع: "ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة على البوستات التى تؤكد انتحارهم".

وأوضح: "والمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون فى خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات".