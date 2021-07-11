موقع حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي و مفاجأه في سعر تذكرة معرض الكتاب 2021

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عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي 2021 انطلقت فعاليات هذا المهرجان الثقافي الضخم في دورته ال 52 منذ يوم 30 يونيو الماضي ويستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري. والذي قام بافتتاحه رئيس الوزراء الحالي وهو الدكتور مصطفى مدبولي. ويقام هذا المهرجان بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس. هذا تحت شعار (في القراءة حياه) ذلك وبعد تأجيله عن موعده الطبيعي يناير الماضي وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

موقع حجز تذاكر معرض الكتاب الدولي

حيث بدأ معرض الكتاب لعام 2021 في دورته الثانية والخمسون وذلك بمشاركة العديد من الدول. التي وصل عددها إلى 25 دولة مشاركة في المهرجان وكذلك تضم 1218 دار من دور النشر المصرية والأجنبية أيضا. من بينهم 7 دول أفريقية كالسودان، جنوب السودان، وليبيا، المغرب، تونس، إرتريا وأيضا الصومال. و12 دولة أسويه هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، أيضا السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، وأخيرا كوريا. 5 دول أوروبية كانت صربيا وروسيا واليونان وبريطانيا وأسبانيا بالإضافة إلى أمريكا.

حجز تذاكر معرض الكتاب

يشهد معرض الكتاب لأول مرة في تاريخه وجود المنصة الإلكترونية. وهي تحتوي على معرض افتراضي موازي يعمل بتقنية 3D وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الجمهور المشارك. كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس. مثل ارتداء القناع الطبي أيضا وقياس درجة الحرارة. المرور عبر بوابات التعقيم كذلك ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الجمهور المشارك. وقد أعلنت اللجنة العليا المسئولة عن المعرض عن الحد الأقصى لاعداد الزوار المسموح بها يوميا وهو 100 ألف زائر فقط. ويقام بأربع قاعات تشمل 750 جناحا علي مساحة 40 ألف متر تقريبا.

خطوات التسجيل للحصول على تذكرة معرض الكتاب

أولا الدخول على الموقع الرسمي لمعرض الكتاب. ثانيا الضغط علي احجز تذكرتك. ثالثا تحديد يوم الزيارة. رابعا إدخال البيانات الشخصية للزائر كالاسم ورقم الهاتف والعمر والجنسية وأخيرا البريد الإلكتروني (الإيميل).

بعد الانتهاء من التسجيل سوف يتم إرسال نسخة من التذكرة الإلكترونية على تطبيق الواتس اب. ونسخه أخرى أيضا على الحساب الخاص بالبريد الإلكتروني. وتشمل جميع المعلومات عن رقم بوابة الدخول وتاريخ يوم الزيارة.

سعر تذكرة معرض الكتاب

أعلنت إدارة المهرجان أن رسوم الدخول مجانية بداية من هذه الدورة لذا سيكون الدخول للمعرض عن طريق نسخه من التذكرة المحجوزة ألكترونيا. لذا فإن الحد الأقصى المسموح به للحجز هو أربع تذاكر لكل رقم هاتف في اليوم ذاته أو على مدار مدة العرض.

مميزات المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض الكتاب