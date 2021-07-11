«نهائي كوبا أمريكا»: الأرجنتين تحسم الشوط الأول بهدف نظيف أمام البرازيل«فيديو»

/639925/نهائي-كوبا-أمريكا-الأرجنتين-تحسم-الشوط-الأول-بهدف-نظيف-أمام-البرازيلفيديو

حسم المنتخب الأرجنتيني أحداث الشوط الأول امام منتخب البرازيل بنتيجة هدف دون رد، ي لقاء نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماراكانا بالبرازيل، ليضع راقصي السامبا، في نهاية الشوط الأول في حيرة في النتيجة.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين المنتخبين.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراةن عن طريق دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني، ولاعب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، من خلال كرة طويلة أرسلت خلف لودي مدافع البرازيل الذي أخطاء في التعامل معه تصل عند دي ماريا الذي سجلها بصورة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

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وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته في المباراة بعد التقدم في نتيجة اللقاء، من خلال دي ماريا، بعد محاولات عديده في المباراة من جانب الطرفين، ولكن هفوت الدفاع البرازيلي كلفهم بالهدف الأول.

عاد الأرجنتيني دي ماريا بالهدف الأول له بقميص منتخب بلاده، منذ ثلاث أعوام غاب عن التسجيل بقميص الأرجنتين، بعد آخر هدف له في بطولة كأس العالم 2018 روسيا.

اول بطاقات تحزير المباراة

حاول المنتخب البرازيلي العودة في نتيجة المباراة في العديد من الفرص، ولكن دفاعات المنتخب الأرجنتيني، نجحت في فشلها، والتصدي لها ليحافظ على نظافة شباكة، حتى نهاية أحداث الشوط الأول، ويترك النتيجة الحاسمة للشوط الثاني من عمر الللقاء.

تلقى مدافع المنتخب الأرجنتين باراديس بطاقة صفاراء في الدقيقة الثالثة والثلاثون من عمر المباراة، بعد تدخل قوي وغقاف نيمار المتقدم على المرمي الأرجنتين على حدود منطقة الجزاء، ويتلقى البطاقة الصفراء الأولى من عمر اللقاء، ويضع مدربة في حيرة كبيرة نظراً للإلتحامات القوية بين الفريقين في المباراة.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل منتخب البرازيل

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار