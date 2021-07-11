التعليم : هناك من يدعى أن معه امتحان العربى للشعبة الأدبية وهو مزور

جدة - نرمين السيد - وقال عبر صفحته بفيس بوك، أن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد".

وتابع: "هل من ادعى تسريب امتحان العربى للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان كان صادقا؟ وهل من دفعوا له أموالا اكتشفوا أنه محتال؟".

وتساءل: "هل تعلمون أن هناك من يدعى أن معه امتحان العربى للشعبة الأدبية ونشره أيضا وهو مزور ومن العام الماضى؟".

وأردف: "هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربى منذ الأمس وعليه الساعة ٤:٥٨ فجرا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة؟".

واختتم: "لقد وصلتنا آلاف الأسئلة والانتقادات، وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان".

