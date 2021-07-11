جدة - نرمين السيد - وقال عبر صفحته بفيس بوك، أن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد".
وتابع: "هل من ادعى تسريب امتحان العربى للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان كان صادقا؟ وهل من دفعوا له أموالا اكتشفوا أنه محتال؟".
وتساءل: "هل تعلمون أن هناك من يدعى أن معه امتحان العربى للشعبة الأدبية ونشره أيضا وهو مزور ومن العام الماضى؟".
وأردف: "هل عرفتم أن من نشر أن معه امتحان العربى منذ الأمس وعليه الساعة ٤:٥٨ فجرا استخدم فوتوشوب لصناعة هذه الصورة؟".
واختتم: "لقد وصلتنا آلاف الأسئلة والانتقادات، وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم : هناك من يدعى أن معه امتحان العربى للشعبة الأدبية وهو مزور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.