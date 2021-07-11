/639926/نهائي-كوبا-أمريكا-2021-الأرجنتين-تنهى-المباراة-بهدف-نظيف-على-حساب-البرازيل

انتهت أحداث مباراة منتخب الأرجنتين مع المنتخب البرازيل، بنتيجة هدف دون رد، لصالح رفاق ميسي، في لقاء نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، على ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو، بالبرازيل.

ويستعرض دوت الخليج أحداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراةن عن طريق دي ماريا لاعب المنتخب الأرجنتيني، ولاعب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، من خلال كرة طويلة أرسلت خلف لودي مدافع البرازيل الذي أخطاء في التعامل معه تصل عند دي ماريا الذي سجلها بصورة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

هدف الأرجنتين الأول عن طريق دي ماريا. 👏🔥 pic.twitter.com/uAJixb7yMF — اليورو و كوبا أمريكا (@UCL_ARAB) July 11, 2021

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته في المباراة بعد التقدم في نتيجة اللقاء، من خلال دي ماريا، بعد محاولات عديده في المباراة من جانب الطرفين، ولكن هفوت الدفاع البرازيلي كلفهم بالهدف الأول.

عاد الأرجنتيني دي ماريا بالهدف الأول له بقميص منتخب بلاده، منذ ثلاث أعوام غاب عن التسجيل بقميص الأرجنتين، بعد آخر هدف له في بطولة كأس العالم 2018 روسيا.

تشكيل منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل منتخب البرازيل

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار