وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج يطلقان أول تدريب مهنى فى مجال الفندقة

جدة - نرمين السيد - يطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ سوهاج طارق الفقي، اليوم الأحد، فعاليات أول تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة الشاملة مجانا بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي، بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.





ويأتى ذلك ضمن المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، وذلك نتاج ثمرة التعاون بين وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بهدف تمكين الشباب وزيادة مهاراتهم مما يمكنهم من الانضمام لسوق العمل ومتطلباته، وذلك بحضور آمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهنى والدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية.

ويقوم بتمويل أنشطة هذه المبادرة برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بمحافظة الأقصر.

وقال الوزير، إن الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدربًا من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا من الحاصلين على مؤهل عالى أو متوسط ، من قرى مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن مدة تدريب الفندقة تستمر ستة أسابيع أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أن التعاون مع فندق هيلتون الأقصر لتنفيذ تدريب الفندقة الشاملة يهدف الى زيادة فرص العمل فى قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التى توفر وظائف فى بعض محافظات الصعيد التى تخدم المدن السياحية مثل الأقصر، وأسوان ، والغردقة ومناطق البحر الأحمر وغيرها.

وأكد محمد سعفان، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتطوير مراكز التدريب المهنى، وتحديث مناهج وطرق التدريب ودمج التكنولوجيا بها لمواكبة التحول الرقمى للدولة المصرية، مشددا على حرصها على خلق شراكات مع القطاع الخاص فى هذا الصدد"، مثمنناً الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى متطلعا لمزيد من الإنجازات لإفادة الشباب وتنمية مهاراتهم.

من جانبها أعربت دراجيتسيا باجفيك ألب القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمى فى مصر، عن فخرها بتأييد وزارة القوى العاملة لهذه الأنشطة المخطط لها كمبادرة وطنية جديدة لتعزيز المهارات المهنية للشباب المصرى ، فضلا عن دعم برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية لهذه المبادرة فى محافظة الأقصر، مؤكدة حرص برنامج الأغذية العالمى الدائم على تقديم كل سبل الدعم للبرامج والمشروعات التى تقوم بها الوزارة .