انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الفراخ اليوم الأحد 11 يوليو وسعر الكتكوت الأبيض والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا تفاصيل التغيرات التي وقعت في سعر الفراخ اليوم الأحد 11 يوليو وكذلك سعر الكتكوت الأبيض، حيث يوجد تغيرات مستمرة في أسعار الدواجن بشكل عام، وذلك على حسب حالة السوق وحالة العرض والطلب، فكلما زاد العرض قلت الأسعار، وكلما نقص المعروض زادت الأسعار وخاصةً إذا كان هناك حركة في البيع والشراء.

سعر الفراخ اليوم 11 يوليو وسعر الكتكوت الابيض

ونقدم لمتابعي مصر فايف تحديثات مستمرة لأسعار الفراخ البيضاء والساسو وكذلك أسعار الكتاكيت، والتي شهدت تغيرات كبرة خلال الساعات الماضية.

وحول سعر الفراخ اليوم فقد سجلت الفراخ البيضاء اليوم 11 يوليو 27 جنيه للكيلو، أما سعر الفراخ الساسو فسجلت متوسط 41 جنيه، مع وجود أسعار أعلى من ذلك كما في بورصة منير اسقا والتي سجلت 43 جنيه لكيلو الفراخ الساسو، أما سعر الفراخ الأمهات اليوم فسجلت 20 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضا 27 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو متوسط 41 جنيه سعر الفراخ الأمهات 20 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركات

الشركة سعر الكتكوت الأبيض اليوم الوطنية 7.5 جنيه نيوهوب إيجيبت 7.75 جنيه العناني 7.5 جنيه القاهرة للدواجن 5.5 جنيه الوادي 5.5 جنيه رواد النيل 5.5 جنيه

أسعار البيض اليوم

أما سعر البيض فسجل 43.5 لكرتونة البيض الأحمر، و40.5 لكرتونة البيض الأبيض و45 جنيه للكرتونة من البيض البلدي.

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