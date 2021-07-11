انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو وأسعار الفراخ والبيض والكتاكيت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو تغيرات في سعر الفراخ البيضاء وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، ولذا نفصل لمتابعي مصر فايف أسعار الدواجن اليوم وسعر كرتونة البيض بأنواعها وكذلك أسعار الكتاكيت.

بورصة الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو

وجاءت أسعار الفراخ اليوم البيضاء والساسو والأمهات على وفق ما يلي.

أولاً.. أسعار الفراخ اليوم الأحد 11 يوليو

سعر الفراخ البيضاء اليوم 27 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم متوسط 41 جنيه للكيلو.

سعر الفراخ الأمهات اليوم 20 جنيه.

ثانياً.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم 11 يوليو

كما شملت تحركات بورصة الدواجن اليوم زيادة مفاجئة في أسعار الكتاكيت

كتكوت شركة الوطنية 7.5 جنيه.

كتكوت شركة العناني 7.5 جنيه.

كتكوت شركة الوادي 6.5 جنيه

كتكوت شركة القاهرة للدواجن 5.5 جنيه

كتكوت شركة رواد النيل 5.5 جنيه

كتكوت شركة الإسكندرية 5.5 ىجنيه

كتكوت شركة سيد زكريا 7 جنيه

ثالثاً.. أسعار البيض اليوم

وحل سعر كرتونة البيض اليوم فجاءت كما يلي

سعر كرتونة البيض الأحمر 43.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 40.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي 45 جنيه.

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