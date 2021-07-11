فيديو .. وزير الأوقاف : الخطاب الدينى الوطنى المستنير قضية أمن قومى

جدة - نرمين السيد - ونبه الوزير، فى اتصال هاتفى مع برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر فضائية "إم بى سى مصر"، إلى خطورة الجماعات الدينية والمتطرفة التى تعد أهم أدوات حروب الجيل الرابع؛ لاسيما وأن هناك دولا توظف هذه الجماعات لإسقاط وإفشال وإزعاج دول ومناطق بأثرها.

وأشاد بمستوى التنسيق بين وزارة الأوقاف ونظيرتها السعودية وعدد من الدول والأجهزة المعنية؛ من أجل مواجهة الفكر الإرهابى والمتطرف.