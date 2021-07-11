شروط ومزايا المعاش المبكر 2021.. ترقيات وعلاوات وامتيازات جديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعطت الحكومة لمن يطلون المعاش المبكر العديد من الميزات والمنح والترقيات، وقد وافق مجلس الشعب فعلياً على هذا القانون نهاية العام الماضي، وقد وافق مجلس النواب فعلياً على هذه المحفزات لمن يرغبون في الخروج للمعاش المبكر وقبل السن القانوني.

شروط ومزايا المعاش المبكر 2021

ووفق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فقد تم وضع العديد من الضوابط للخروج على المعاش المبكر والتي جاءت كالتالي:

1- هو اختياري لم جاوز عمره الـ50 سنة.

2- أن تكون مدة الإشتراك الفعلية لا تقل عن 240 شهر.

3- 300 شهر بعد 5 سنوات من العمل بالقانون الجديد.

4- لا يزيد المعاش عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك.

5- العجز الكامل أو الوفاة أثناء العمل.

كيفية تسوية الحقوق التأمينية لمن يطلب المعاش المبكر

1- إذ لم يكن قد تجاوز الـ55 سنة ولكن مدة اشتراكه تجاوزت 20 سنة، فيتم ترقيته للدرجة التالية ويتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه.

2- وإذا تجاوز الـ55 سنة وتعدت مدة خدمة واشتراكه في التأمينات الـ20 سنة يتك تسوية معاشه على أساس المده التي قضاها في العمل ويضاف إليها المدة الباقية له لبلوغه سن المعاش القانوني.

3- كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين من تتم إحالته للمعاش.

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