فيديو- وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة أهم أدوات حرب الجيل الرابع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجماعات الدينية والمتطرفة أهم أدوات حرب الجيل الرابع، وهناك دول توظف هذه الجماعات لإسقاط وإفشال وإزعاج دول ومناطق بأسرها.





وشدد الوزير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، على أن قضية الخطاب الدينى الوطنى المستنير ليست قضية رفاهية ولكنها قضية أمن قومى بالفعل.

وكشف مختار جمعة، أن هناك دول تعمل على نقل الإرهابيين والمتطرفين، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السعودية وعدد من الدول والأجهزة المعنية من أجل مواجهة الفكر الإرهابى والمتطرف.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أوضاع البلاد الآن مستقرة فيما يخص فيروس كورونا، مقارنة بشهر رمضان، بعد تلقى المواطنين اللقاح، مؤكدا أن ضوابط عيد الأضحى هى نفس ضوابط عيد الفطر الماضى.

وأضاف، أن صلاة العيد ستكون فى المساجد التى تصلى بها صلاة الجمعة فقط وليس فى الساحات أو الزوايا، والوزارة لن تسمح بإقامة صلاة العيد فى الشوارع أو الساحات.

وأوضح جمعة، أن الضوابط الاحترازية سيتم تطبيقها بالكامل والتى تتمثل فى ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعى وتقصير وقت التكبير بما لا يزيد عن 7 دقائق، وكذلك الخطبة لا تزيد عن 10 دقائق.