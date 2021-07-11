طارق شوقى: انتشار الشائعات هدفه تصدير رأى عام ضد تطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن انتشار شائعة "جمع حليب" بعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى أمس والتطاول والدعوات السلبية ضد الوزارة، هدفه تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس.





وحذر الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد، من ادعاءات "تسريب" امتحان العربى للشعبة العلمية ونشره قبل الامتحان لأن هناك من يستغل قلق وتوتر أولياء الأمور لإثارتهم ضد الدولة وضد النظام الجديد.

وتطرق الوزير إلى قيام أحد الأشخاص بادعاء أنه معه امتحان العربى للشعبة الأدبية ونشره، مؤكدا أن هذا الامتحان مزور ومن العام الماضى، كما أن من نشر أن معه امتحان العربى منذ الأمس استخدم فوتوشوب لصناعة نموذج الامتحان ورغم ذلك وصلت للوزارة آلاف الأسئلة والانتقادات وكأن الامتحان قد تسرب فعلا رغم التزوير الكامل والبهتان.

وانتقد الوزير، البوستات التى انتشرت على السوشيال ميديا والتى تؤكد انتحار مجموعة من الشباب لعجزهم عن إجابة امتحان العربى دون أن يشير أى بوست عن اسم أى منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التى يقيم فيها، ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخر ة على البوستات التى تؤكد انتحارهم!

وقال شوقى إنه للمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون فى خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات.