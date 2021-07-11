لجان الثانوية العامة تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية وفنية لمنع أى وسائل غش

استقبلت قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة طلاب الشعبة الأدبية وسط إجراءات احترازية وفنية لمنع دخول أى وسائل غش استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية.

وقامت اللجان بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أى معادن أو أجهزة إلكترونية لدى الطلاب، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول المدارس وبحوزتهم الكتاب المدرسى وأجهزة التابلت، فيما حذرت اللجان طلابها من إخفاء اى وسائل إلكترونية تساعد على الغش لعدم تعرض الطالب لعقوبة إلغاء الامتحانات سواء فى المادة التى سيؤديها اليوم او العام كاملا أو الحرمان عامين من الاختبارات، كما حدث أمس مع 8 طلاب فى الشعبة العلمية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021 أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات فى أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.