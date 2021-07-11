أسعار الذهب اليوم الأحد 11\7\2021

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب فى السوق، وذلك لاستخدامه فى العديد من الأمور أشهرها، العادات والتقاليد الخاصة بالزواج فى مصر.
دوت الخليج يرصد أخر أخبار أسعار الذهب فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 897 جنيها للجرام.
ووصل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 786 جنيها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 674 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6288 جنيها.
أسعار الذهب فى مصر
ومن المتعارف عليه أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل وثيق بحركة المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من عيار لآخر ومن محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
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