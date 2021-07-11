وزير الخارجية يلتقى رئيس المجلس الأوروبى ويسلمه رسالة من السيسى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكرى لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

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