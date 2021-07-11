وزير القوى العاملة يطلق أول تدريب مهنى بمجال الفندقة مجانا بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ سوهاج طارق الفقى، أول تدريب مهنى من نوعه بمجال الفندقة مجانا فى مركز التدريب المهنى، الذى يعقد لأول مرة بصعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وفندق هيلتون الأقصر، وذلك فى إطار جولات الوزير الميدانية بالمحافظات.





وتفقد سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد - أقسام المركز للوقوف على حالته وما يتطلبه من إدخال ورش جديدة تناسب احتياجات سوق العمل، وتلبى رغبات الشباب من الجنسين ضمن مبادرة تنمية مهارات الشباب. ومن المقرر أن يجتمع الوزير - خلال زيارته لمحافظة سوهاج - مع القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر دراجيستا باجفيك آلب ومدير عام فندق هيلتون الأقصر فلوريان جورل، فضلا عن لقاء رجال الأعمال والمستثمرين بمقر الغرفة التجارية بالمحافظة؛ لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على أصحاب الأعمال. كما سيلتقى العمالة العائدة من الخارج لبحث بدء تدريب "ابدأ مشروعك" بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بسوهاج وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما سيلتقى النقابيين وأعضاء الاتحاد المحلى لنقابات عمال سوهاج؛ لمناقشة التحديات التى تواجههم والاستعداد للانتخابات النقابية 2022 / 2026، فضلا عن تسليم عدد من عقود العمل لذوى الهمم والعزيمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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