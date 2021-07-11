مشوارك سعيد | كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع أول الأسبوع

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شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة،خلال الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية متحركة، في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية، وتقديم المساعدة للسائقين في الحالات الطارئة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة المرور.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية صباح اليوم الأحد

الجيزة

وظهرت كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وتكدست السيارات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

وازدحمت السيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

كما ظهرت كثافات متوسطة بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة أيضا للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

القاهرة

وظهر ازدحام مروري أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وشهد أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم كثافات مرورية.

كما شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وتباطأت حركة السير بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.

كثافات عالية

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات بمنطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما انتشرت الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.