تعليم النواب تناقش تطوير مدارس النيل الدولية وما يواجهها من مشكلات..اليوم

/639936/تعليم-النواب-تناقش-تطوير-مدارس-النيل-الدولية-وما-يواجهها-من-مشكلاتاليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من المشروعات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 ،بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في محافظات الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ.

لجنة البيئة والطاقة

كما تناقش لجنة البيئة والطاقة برئاسة النائب حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي د ارجون انيرجي نايل بي، في وشركة اي بي ارساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الارضية )قطاع - بدلتا النيل بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الزراعة

وتعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ،برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف في انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الاصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة.

-كما تستكمل اللجنة مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور انتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي.

-كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.

لجنة التعليم

وتستمر لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة النائب سامي هاشم،فى مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم .الفني لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالي وما يواجهها من مشكلات