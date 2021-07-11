غدا..النواب يناقش 41 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي

/639940/غداالنواب-يناقش-41-تقريرا-من-لجنة-الاقتراحات-والشكاوي

يستأنفس مجلس النواب،عقد جلساته العامة غدا الإثنين لمناقشة 41 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات المقدمة من النواب، كما تناقش الاقتراحات المقدمة من كلامن :

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي غدا الاثنين

1- العضو وحيد قرقر بشأن إنشاء مستشفي طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة السياحية محافظة الدقهلية. العضو أحمد خليل خيرالله بشأن تزويد مستشفي مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية بجهاز أشعة مقطعية .

3- العضو ابراهيم أبو شعيرة بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتي العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

كما يصوت المجلس نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي غدا ،نهائيا على عدد من مشروعات القوانين ،منها: قانون القطن

1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض أحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم ،تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت فى هذا الشأن من:

النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبا. النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبا. النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبا. النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبا.

تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية للمجلس

وتصمنت تعديلات مستقبل وطن على مـادة ٢٤١ إعـادة صياغتها بمـا يتفق وطبيعـة عمـل لـجـان تقصـى الحقائق واختصاصاتها من الناحية العملية، مع زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهـم تقديم طلب بتشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضواً بدلا من " عشرين" عضواً، وذلك بما يحقق دراسة الطلب من عدد أكبر من النواب قبيل تقديمه.