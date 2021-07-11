/639947/تعرف-على-تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-مصر-المقاصة

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة الجولة 18 والمؤجلة أمام نادي مصر المقاصة في السابعة من مساء غدا الأحد علي ملعب السويس.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي المتوقع:

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع المفاضلة بين صلاح محسن وجونيور أجاي للدفع بأحدهما بدلًا من طاهر محمد طاهر الغائب عن المباراة، فيما يقود الهجوم محمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن "جونيور أجاي"، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة اليوم، وجاءت كالأتي:

قائمه الأهلي لمواجهه مصر المقاصه كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، أيمن اشرف وبدر بانون

خط الوسط: جونيور اجايي، أكرم توفيق، محمد مجدى أفشة، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

وسادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلى عقب الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الخميس في الدورى المصري ليرتفع رصيد الأهلى بقيادة مدربه بيتسو موسيمانى إلى 48 نقطة من 22 مباراة محتلًا المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، وله مباراة مؤجلة ضد فريق بيراميدز.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.

ويرفض موسيمانى فكرة إراحة الأساسيين أمام المقاصة لرغبته في مواصلة الانتصارات بالدورى للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليص الفارق مع أقرب منافسيه الزمالك المتصدر، وأدى الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا للمقاصة وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال اللقاء.

ويقود فريق مصر المقاصة ضد الأهلي المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.