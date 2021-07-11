/639948/بالأرقام-ماذا-قدم-باسم-مرسى--أمام-الأهلي

يحل الأهلي ضيفاً على مصر للمقاصة بملعب الجيش بالسويس، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتشهد المباراة لباسم مرسي مهاجم المقاصة ولاعب الزمالك السابق أمام الأهلي، ويملك اللاعب ذكريات خاصة بينه وبين جماهير الأحمر وتحديدا في فترة تواجده في الزمالك.

ولم يحرز باسم سوى هدفين في شباك الأهلي بالدوري وكانا بقيمص الإنتاج الحربي آخرهما في الدور الأول هذا الموسم.

وخاض باسم مرسي 14 مباراة ضد الأهلي بقميصي الزمالك والإنتاج الحربي في بطولات الدوري وكأس مصر والسوبر المصري ولم يحرز سوى هدفين بالدوري مع الإنتاج و4 أهداف مع الزمالك كلها في كأس مصر.

وحقق باسم 3 انتصارات على الأهلي كلها مع الزمالك منها مباراتين في كأس مصر ومباراة في السوبر المحلي بركلات الترجيح.

ولم يعرف باسم طعم الفوز على الأهلي خلال مباريات الدوري، حيث واجه الأحمر 10 مرات خسر في 7 مباريات وتعادل 3 مرات، وأحرز هدفين.

ولعب بالدوري المصري مع الإنتاج الحربي 3 مباريات أحرز هدفين أحدهما في أول مباراة له في موسم 2013 – 2014 وفاز الأهلي 3- 1.

كما أحرز هدف في آخر مبارياته ضد الأهلي بقميص الإنتاج في الدور الأول هذا الموسم وفاز الأحمر 4 – .1، وواجه الأهلي في الدوري 7 مرات بقميص الزمالك خسر في 5 مباريات وتعادل مرتين.

وفي كأس مصر لعب مرتين أمام الأهلي وفاز بالمباراتين مع الزمالك وأحرز 4 أهداف، وفي السوبر المصري لعب مرتين فاز بمباراة وخسر أخرى ولم يحرز أي هدف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى لمواصلة مطاردة الزمالك من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة .

ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.

ومنح الفوز لاعبى الأهلى دفعة قوية قبل مواجهة المقاصة الأحد، وهى الأخيرة للفريق قبل شد الرحال إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في نهائى دورى أبطال إفريقيا، كما زاد من طموحات الفريق في مواصلة المسيرة نحو المنافسة على لقب الدورى.